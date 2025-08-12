x
12 августа 2025
|
последняя новость: 15:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 августа 2025
|
12 августа 2025
|
последняя новость: 15:56
12 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Минтуризма требует вернуть деньги за размещение эвакуированных из-за приписок

время публикации: 12 августа 2025 г., 14:40 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 14:40
Минтуризма требует вернуть деньги за размещение эвакуированных из-за приписок
Dor Pazuelo/Flash90

Министерство туризма подало в окружной суд Иерусалима иск против компании "Н. Неми Групп", которая курировала центры размещения эвакуированных в Иерусалиме и в Тель-Авиве. В ходе проведенных проверок выяснилось, что компания подавала ложные данные о количестве размещенных и о качестве предоставляемых услуг, в связи с чем размер оплаты был сокращен. Речь идет о встречном иске – ранее компания "Н. Неми Групп" подала иск против министерства туризма, требуя выплатить все указанные в договорах суммы.

Министерство туризма в своем иске указывает, что компания "Н. Неми Групп" управляла тремя центрами размещения эвакуированных, два из них находятся в Тель-Авиве, и один – в Иерусалиме. Компания подписала с министерством туризма договор, в соответствии с которым эвакуированные должны были получать полный спектр услуг и размещение гостиничного типа.

Однако проверки, проведенные министерством туризма, показали, что фактическое предоставление услуг не соответствует заявленному. Минтуризма обратилось в компанию за разъяснениями, но удовлетворительных объяснений получено не было.

В связи с этим было принято решение зачесть ранее выплаченные завышенные суммы и подать встречный иск против "Н. Неми Групп" с требованием вернуть незаконно полученные средства – речь идет о сумме около 9,14 млн шекелей.

В иске также указано, что компания сильно завышала количество проживающих в каждом номере эвакуированных: так, в Тель-Авиве регистрировали до 18 человек в одном номере, что в несколько раз больше средней загрузки по стране. Министерство туризма требует возместить переплаченные суммы и предоставить точные данные о количестве размещенных.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 10 июля 2025

Государство прекратит оплату отеля для эвакуированных из поврежденных домов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 июля 2025

Министерство туризма закрыло экстренный штаб помощи эвакуированным
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2025

БАГАЦ отклонил просьбу жителей севера продлить срок эвакуации до конца лета