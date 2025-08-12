Минтуризма требует вернуть деньги за размещение эвакуированных из-за приписок

Министерство туризма подало в окружной суд Иерусалима иск против компании "Н. Неми Групп", которая курировала центры размещения эвакуированных в Иерусалиме и в Тель-Авиве. В ходе проведенных проверок выяснилось, что компания подавала ложные данные о количестве размещенных и о качестве предоставляемых услуг, в связи с чем размер оплаты был сокращен. Речь идет о встречном иске – ранее компания "Н. Неми Групп" подала иск против министерства туризма, требуя выплатить все указанные в договорах суммы.

Министерство туризма в своем иске указывает, что компания "Н. Неми Групп" управляла тремя центрами размещения эвакуированных, два из них находятся в Тель-Авиве, и один – в Иерусалиме. Компания подписала с министерством туризма договор, в соответствии с которым эвакуированные должны были получать полный спектр услуг и размещение гостиничного типа.

Однако проверки, проведенные министерством туризма, показали, что фактическое предоставление услуг не соответствует заявленному. Минтуризма обратилось в компанию за разъяснениями, но удовлетворительных объяснений получено не было.

В связи с этим было принято решение зачесть ранее выплаченные завышенные суммы и подать встречный иск против "Н. Неми Групп" с требованием вернуть незаконно полученные средства – речь идет о сумме около 9,14 млн шекелей.

В иске также указано, что компания сильно завышала количество проживающих в каждом номере эвакуированных: так, в Тель-Авиве регистрировали до 18 человек в одном номере, что в несколько раз больше средней загрузки по стране. Министерство туризма требует возместить переплаченные суммы и предоставить точные данные о количестве размещенных.