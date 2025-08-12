Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 12 августа, будет жарче, чем вчера: температура значительно выше среднесезонной, особенно во внутренних, восточных, южных и горных районах. На побережье душно и влажно. Во второй половине дня возможны дожди на юге страны.

В Иерусалиме – 25-38 градусов, в Тель-Авиве – 26-33, в Хайфе – 27-32, в Эйлате – 33-46, в Беэр-Шеве – 25-38, в Мицпе-Рамоне – 26-38, на побережье Мертвого моря – 30-43, в Ашкелоне и Ашдоде – 27-32, в Ариэле – 25-38, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 30-41, на Голанских высотах – 25-43.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

Очень жаркая погода, особенно во внутренних, восточных, южных и горных районах сохранится в течение всей недели. Спад жары ожидается в субботу-воскресенье, 16-17 августа.