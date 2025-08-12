Пожар в Нетании: двое пожилых людей в состоянии от тяжелого до критического
время публикации: 12 августа 2025 г., 01:30 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 05:24
В ночь на 12 августа в Нетании на улице А-Меясдим в квартире на восьмом этаже жилого дома возник пожар.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что от отравления дымом пострадали два пожилых человека, примерно 80 лет: мужчина в критическом состоянии, женщина в тяжелом состоянии, без сознания.
Также пострадала 53-летняя женщина, она тоже отравилась дымом – госпитализирована в легком состоянии.
Пострадавшие доставлены в больницу "Ланиадо".
Причины пожара выясняются.