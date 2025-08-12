x
12 августа 2025
|
последняя новость: 05:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 августа 2025
|
12 августа 2025
|
последняя новость: 05:12
12 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пожар в Нетании: двое пожилых людей в состоянии от тяжелого до критического

Мада
Нетания
Пожары
время публикации: 12 августа 2025 г., 01:30 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 05:24
Пожар в Нетании: двое пожилых людей в состоянии от тяжелого до критического
Пресс-служба МАДА

В ночь на 12 августа в Нетании на улице А-Меясдим в квартире на восьмом этаже жилого дома возник пожар.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что от отравления дымом пострадали два пожилых человека, примерно 80 лет: мужчина в критическом состоянии, женщина в тяжелом состоянии, без сознания.

Также пострадала 53-летняя женщина, она тоже отравилась дымом – госпитализирована в легком состоянии.

Пострадавшие доставлены в больницу "Ланиадо".

Причины пожара выясняются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook