12 августа 2025
12 августа 2025
Израиль

"Дела Нетаниягу": судьи распорядились ускорить процесс

Судебные решения
Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 12 августа 2025 г., 15:13 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 15:34
"Дела Нетаниягу": судьи распорядились ускорить процесс
Stoyan Nenov/Pool Photo via AP

Судьи, рассматривающие дела 1000, 2000 и 4000, приняли решение, согласно которому начиная с ноября увеличится число судебных заседаний.

Согласно опубликованной информации, судьи постановили, что заседания будут проводиться четыре раза в неделю. Три раза из четырех будет свидетельствовать премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Согласно постановлению судей, решение принято для того, чтобы ускорить ход судебного процесса.

До сих пор заседания проводились три раза в неделю, и дважды свидетельствовал Нетаниягу.

Судебный процесс возобновится в сентябре, однако изменения в его ход вступят только в ноябре после осенних праздников.

