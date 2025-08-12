"Дела Нетаниягу": судьи распорядились ускорить процесс

Судьи, рассматривающие дела 1000, 2000 и 4000, приняли решение, согласно которому начиная с ноября увеличится число судебных заседаний.

Согласно опубликованной информации, судьи постановили, что заседания будут проводиться четыре раза в неделю. Три раза из четырех будет свидетельствовать премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

Согласно постановлению судей, решение принято для того, чтобы ускорить ход судебного процесса.

До сих пор заседания проводились три раза в неделю, и дважды свидетельствовал Нетаниягу.

Судебный процесс возобновится в сентябре, однако изменения в его ход вступят только в ноябре после осенних праздников.