На шоссе 4 столкнулись два грузовика, пострадали оба водителя

В службу скорой помощи поступило сообщение о ДТП с участием двух грузовиков на шоссе 4 возле развязки Ришон Даром. При помощи пожарных спасателей из кабины грузовика был извлечен заблокированный водитель, мужчина в возрасте около 60 лет.

В результате ДТП он получил множественные тяжелые травмы, в тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в больницу "Вольфсон". Водитель второй машины получил легкие травмы, после получения медицинской помощи он также отправился в больницу.