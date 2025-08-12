x
12 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
12 августа 2025
12 августа 2025
12 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

На шоссе 4 столкнулись два грузовика, пострадали оба водителя

Мада
ДТП
Ришон ле-Цион
время публикации: 12 августа 2025 г., 15:05 | последнее обновление: 12 августа 2025 г., 15:05
На шоссе 4 столкнулись два грузовика, пострадали оба водителя
Пожарно-спасательная служба Ришон ле-Циона

В службу скорой помощи поступило сообщение о ДТП с участием двух грузовиков на шоссе 4 возле развязки Ришон Даром. При помощи пожарных спасателей из кабины грузовика был извлечен заблокированный водитель, мужчина в возрасте около 60 лет.

В результате ДТП он получил множественные тяжелые травмы, в тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в больницу "Вольфсон". Водитель второй машины получил легкие травмы, после получения медицинской помощи он также отправился в больницу.

