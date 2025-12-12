В Бейт-Шемеше двое детей попали в водный поток, их спасли
время публикации: 12 декабря 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 09:17
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о происшествии в Бейт-Шемеше, где в канале около бульвара А-Амораим двое детей 5-6 лет были смыты потоком воды. Детей спас прохожий.
Бригады МАДА, прибывшие на место происшествия, оказали помощь пострадавшим детям. Они промокли, у них незначительная гипотермия.
Эвакуация в больницу не потребовалась.