В Бейт-Шемеше двое детей попали в водный поток, их спасли

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о происшествии в Бейт-Шемеше, где в канале около бульвара А-Амораим двое детей 5-6 лет были смыты потоком воды. Детей спас прохожий.

Бригады МАДА, прибывшие на место происшествия, оказали помощь пострадавшим детям. Они промокли, у них незначительная гипотермия.

Эвакуация в больницу не потребовалась.