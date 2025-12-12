x
12 декабря 2025
|
последняя новость: 10:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 декабря 2025
|
12 декабря 2025
|
последняя новость: 10:12
12 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В Бейт-Шемеше двое детей попали в водный поток, их спасли

Мада
Погода
Дожди
время публикации: 12 декабря 2025 г., 09:12 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 09:17
В Бейт-Шемеше двое детей попали в водный поток, их спасли
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о происшествии в Бейт-Шемеше, где в канале около бульвара А-Амораим двое детей 5-6 лет были смыты потоком воды. Детей спас прохожий.

Бригады МАДА, прибывшие на место происшествия, оказали помощь пострадавшим детям. Они промокли, у них незначительная гипотермия.

Эвакуация в больницу не потребовалась.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 декабря 2025

Шторм "Байрон" в Израиле: спасательные операции и жертвы переохлаждения