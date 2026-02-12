Обвинение в "рабовладении" подано против управлявших борделями в Бат-Яме

В окружной суд Тель-Авива подано обвинительное заключение против 30-летней Адиль Снуну (из Абу-Снана) и 27-летнего Ахмада Натура (из Арары), которые, по версии прокуратуры, управляли сетью борделей в съемных квартирах в Бат-Яме и совершили серию тяжких преступлений – от сутенерства и насилия до вымогательства и отмывания денег.

Как подчеркивает прокуратура, это первое обвинение в Израиле, где в контексте проституции вменяется удержание в условиях рабства в таком масштабе.

Согласно обвинению, фигуранты вместе с еще одним лицом организовали схему вовлечения в проституцию женщин из Палестинской автономии и из-за рубежа. Следствие утверждает, что женщин принуждали к занятию проституцией, используя угрозы, психологическое давление и их уязвимое социально-экономическое положение.

По версии следствия, сеть действовала с ноября 2023 года по январь 2026 года. В обвинительном акте говорится, что потерпевших заставляли принимать клиентов круглосуточно, лишали заработка и контроля над деньгами, ограничивали свободу передвижения, удерживали документы, применяли физическое насилие и угрозы публикации интимных материалов. Также описаны "штрафы" за неповиновение и иные формы систематического принуждения. Иногда, как утверждает прокуратура, женщин принуждали к контактам с десятками мужчин в сутки. В материалах дела упоминаются и попытки суицида у части потерпевших.

Прокуратура оценивает доходы обвиняемых и их предполагаемого сообщника от этой деятельности более чем в 1,7 млн шекелей. Отдельно вменяются действия по сокрытию происхождения средств, их движения и бенефициаров.

Всего в деле – десять пунктов обвинения. Снуну и Натуру инкриминируются: удержание в условиях рабства, управление местом для занятия проституцией, сутенерство, публикация объявлений о сексуальных услугах, причинение тяжких телесных повреждений, незаконное удержание паспорта, действия, связанные с вывозом для проституции или рабства, нарушения закона о борьбе с отмыванием капитала, вымогательство угрозами, а также изнасилование (по отдельным эпизодам).

Гособвинение просит суд оставить обоих обвиняемых под стражей до окончания процесса.