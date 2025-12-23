"Супермаркет" секса: проституция в Израиле и других странах. Об осознанности выбора

С июля 2020 года в Израиле действует запрет на покупку секса, основанный на так называемой "шведской модели", в которой покупатель секса рассматривается как преступник, а женщина – как жертва. Летом 2025 года Кнессет продлил запрет еще на пять лет, несмотря на сомнения в эффективности подхода. За это время потребление проституции выросло, так как правоприменение осталось символическим. Многие одновременно и поддерживают запрет и не верят, что он работает.

Корреспондентка Newsru.co.il разбиралась, как устроен рынок проституции в Израиле, кто и почему в него попадает, какие последствия оставляет проституция и как с ними помогает справляться государство, а также почему вопрос "осознанного выбора" оказывается куда сложнее, чем кажется.

Публикацию подготовила Мария Волох.

Закон: временный запрет на покупку секса

С июля 2020 года в Израиле действует временный запрет на покупку проституции. Летом 2025 года Кнессет продлил его еще на 5 лет – до 2030 года.

Закон предусматривает штраф в размере 2000 шекелей за покупку или попытку покупки секса, за повторные нарушения – 4000 шекелей. Кроме того, он предусматривает возможность возбуждения уголовного дела и штрафа в размере до 75300 шекелей. Министерство юстиции может применять альтернативные меры наказания – например, так называемые "школы для потребителей", направленные на просвещение покупающих секс.

Временный запрет не стал постоянным из-за возражений председателя законодательной комиссии Кнессета Симхи Ротмана ("Ционут Датит") и сомнений в эффективности запрета в борьбе с проституцией.

Данные Штаба по борьбе с торговлей женщинами и проституцией от марта 2025 года показали, что закон не снизил вовлечение в проституцию, в том числе несовершеннолетних. Более того, по результату исследований, потребление проституции в Израиле только выросло за последние годы. Исследователи из Института Майерс-Джойнт-Брукдейл связывают это с недостаточным правоприменением.

Стоит отметить, что на реализацию закона не был выделен отдельный бюджет: его исполнение финансируется за счет уже имеющихся ресурсов и зависит от возможностей и приоритетов полиции.

Как показывают результаты исследования Института Майерс-Джойнт-Брукдейл от 2024 года, правоприменение закона оказалось неравномерным и в значительной степени символическим. С начала применения закона и до конца 2023 года был выписан 5091 штраф. 97% всех штрафов были выписаны всего тремя полицейскими участками – в южном Тель-Авиве, Ришон ле-Ционе и Кирьят-Хаиме.

Отношение израильтян к покупке секса

В феврале 2025 года на фоне обсуждений идеи сделать запрет на покупку секса постоянным, Newsru.co.il проводил опрос среди своих читалей. Большинство респондентов (62%) заявили, что не считают проституцию в Израиле серьезной проблемой. Женщины в два раза чаще, чем мужчины, называют проституцию проблемой. В целом эти оценки почти не изменились с 2017 года.

73% опрошенных не поддерживают закон, предусматривающий штрафы для клиентов проституток, и столько же выступают против того, чтобы сделать этот запрет постоянным. При этом 80% считают закон неэффективным, в том числе большинство женщин.

Большинство респондентов также считают, что наказывать самих женщин, вовлеченных в проституцию, не нужно (71%), а 81% выступают за легализацию проституции и налогообложение публичных домов, как любого другого бизнеса.

Каждый пятый участник опроса признался, что хотя бы раз пользовался секс-услугами. При этом сочувствие к женщинам в проституции выразили лишь 35% респондентов, а среди тех, кто сам покупал секс, таких еще меньше – 29%.

На общенациональном уровне, по данным исследователей Тель-Авивского университета от 2021 года, более 40% мужчин-израильтян хотя бы раз в жизни прибегали к услугам проституток.

При этом большинство израильтян поддерживают запрет покупки проституции. По данным минюста, в 2024 году запрет поддерживали 72% опрошенных израильтян, тогда как в 2016 году – лишь 39%. Несмотря на широкую поддержку, общество скептически оценивает его эффективность: лишь 20% считают, что закон способен сократить число клиентов, и только 5% верят, что он приведет к реальному снижению масштабов проституции в Израиле. Вместе с тем, более 80% респондентов считают проституцию унижающей человеческое достоинство.

Сколько женщин вовлечены в проституцию

По данным министерства социального обеспечения Израиля от 2018 года, в проституции в стране задействованы около 14000 человек, включая 3000 несовершеннолетних. 76% из них ушли бы из этой сферы, если бы имели такую возможность.

Это только те, о ком достоверно известно государству. Реальные данные гораздо тревожней, отмечают в ассоциации "לא עומדות מנגד", помогающей пережившим вовлеченность в проституцию.

Как функционирует рынок в Израиле

На сегодняшний день рынок в основном функционирует онлайн: купить секс можно на специализированных сайтах, в соцсетях или приложениях для дейтинга.

Многие женщины принимают клиентов в частных квартирах. Как правило, полиция не трогает таких женщин, потому что создается впечатление, что они работают "на себя". Но на самом деле квартиры часто снимают сутенеры, говорит пережившая проституцию активистка инициативной группы TFHT.org Дина (имя изменено).

"Сутенеры сажают в квартиры одну или нескольких женщин, а те при проверках должны говорить полиции, что работают сами на себя – чтобы не выдать тех, кто стоит за схемой. Сутенеры – умные люди, они быстро подстраиваются под закон", – рассказывает Дина. По ее словам, рынок устроен иерархически: есть крупные игроки, которые управляют целыми сетями, и есть нижние уровни – там чаще всего оказываются бывшие проститутки. Крупных торговцев людьми ловят крайне редко, тогда как на поверхности остаются самые уязвимые.

Помимо частных квартир в Израиле функционируют бордели и "массажные салоны". По словам собеседников редакции, в проституцию вовлечены как приезжие женщины, так и израильтянки.

Цены зависят от возраста и внешности и разбросаны от 100 шекелей на женщину с центральной автобусной станции в Тель-Авиве до 10000 долларов за девственницу из "прейскуранта" специализированного сайта. Молодая красивая девушка "элитного" уровня обойдется покупателю в среднем в 2000-3000 шекелей.

Как правило, сутенеры забирают комиссию в размере около 50%.

Как женщины попадают в проституцию и что их удерживает

Сутенеры регулярно размещают в интернете объявления о хорошей работе с высоким заработком. Без прямого указания, что это проституция. "Они рассчитывают, что женщины с ними свяжутся и дальше начинают их убеждать", – говорит Дина.

В 90-х годах такие объявления были в печатной прессе. "Помню, обещали работу с зарплатой в 20-30 тысяч шекелей в месяц. Это были огромные деньги по тем временам", – добавляет она. Также в 90-е годы в Израиль ввозили женщин из постсоветских стран, предлагая обычную работу, а затем забирали у них паспорта и закрывали в борделях. Об этом рассказывают как бывшие проститутки, так и покупатели секса тех времен. На сегодняшний день израильские власти в основном искоренили эту практику.

Дина утверждает, что не знает ни одну женщину, которая полностью отдавала бы себе отчет в том, на что соглашается. "Чтобы понять, что такое проституция, я советую пойти в супермаркет и посмотреть на мужчин: старый, молодой, красивый, вонючий, грязный. И со всеми этими мужчинами нужно заняться сексом. За одну ночь. Никто не понимает до конца, что это такое, а сутенеры врут, – говорит она. – Они обещают женщинам возможность выбирать мужчин, рассказывают, какие это замечательные мужчины, которые просто никак не могут найти свою любовь. Но в проституции женщина не может выбирать партнеров или отказаться. Также она не может выбрать, какой именно это будет секс и в какое время, не может прекратить посреди процесса, если ей стало больно. В обычной жизни мы все прекрасно понимаем эти правила. В проституции они не работают, но никто об этом не задумывается".

Помимо объявлений о "работе", женщины сталкиваются и с прямым шантажом. Несколько женщин описывали Дине схожую схему: в ситуации острой финансовой нужды банк отказывал им в кредите, а на "сером рынке" предлагали деньги под неподъемные проценты. Когда долг вернуть не удавалось, возникала "альтернатива" – отработать. По словам Дины, это выглядит как заранее продуманная схема, в которой человек фактически оказывается порабощенным долгами.

Но даже без долгов выйти из этой среды крайне сложно. В проституции психика нередко пытается компенсировать постоянное насилие через алкоголь, наркотики и компульсивные покупки. Деньги быстро уходят и формируется замкнутый круг. "Речь идет о женщинах в хронической депрессии с алкогольной или наркотической зависимостью, которые привыкают жить в режиме "от клиента до клиента". Они с трудом представляют себе работу, для которой нужно стабильно функционировать и выдерживать повседневную дисциплину", – говорит Дина.

По словам Данит из "לא עומדות מנגד", проституция действительно почти всегда идет рука об руку с употреблением наркотиков или алкоголя: "Невозможно каждую ночь заниматься сексом с 8-12 мужчинами в трезвом состоянии. Женщины употребляют, чтобы не чувствовать боль, и это превращается в замкнутый круг: нужно работать, чтобы употреблять, и употреблять, чтобы работать". Именно поэтому, подчеркивает Данит, выйти из проституции чрезвычайно трудно – "иногда труднее, чем выйти из героиновой зависимости".

Какие женщины попадают в проституцию

Это могут быть самые разные женщины из разных слоев общества. Но в основном они находятся в уязвимом положении: с долгами, с острой необходимостью в деньгах, с миграционными проблемами. Чаще всего затянуть в проституцию удается женщин без семейной поддержки, с личным опытом насилия и зависимостями.

Последствия проституции

Выход из проституции почти всегда означает столкновение с последствиями, которые долгое время были вытеснены режимом выживания. По словам специалистов, наиболее распространенные диагнозы: ПТСР и депрессия, часто в сочетании с тревожными расстройствами и хроническими болями. Психологическая реабилитация может занимать годы и даже десятилетия. В Израиле вышедшие из проституции женщины могут претендовать на инвалидность – временную или постоянную.

"Важно называть вещи своими именами: проституция – это форма насилия. Деньги не отменяют того, что чувствует человек. Они не уменьшают страх, отвращение и боль, это так не работает. Независимо от суммы, это травмирует так же, как и любое другое насилие. Разница лишь в том, что в проституции оно повторяется снова и снова. Ты можешь сама себя убеждать в том, что это обычная работа, но ты не обманешь свою психику и свое тело", – подчеркивает Дина.

Она видела разных женщин, вышедших из проституции. "Женщинам приходится буквально заново учиться жить: планировать бюджет, соблюдать ритм дня, выдерживать требования обычной работы. Есть те, кого можно назвать героинями: они со временем строят карьеры, возвращаются к жизни. Как правило, у них все же была минимальная опора – семья, опыт безопасных отношений. Без этого выход дается несоизмеримо тяжелее. Люди изначально разные: кто-то устойчивее, а у кого-то психика была подорвана еще в детстве – насилием, побоями, пренебрежением", – рассказывает собеседница.

Данит из "לא עומדות מנגד" отмечает, что травма зачастую дает о себе знать уже после "выхода", когда женщина наконец оказывается в относительной безопасности. Именно тогда проявляются все симптомы: страхи, стыд и изоляция.

"У каждой женщины своя история, но есть общая закономерность – за помощью часто обращаются только на самом дне, когда выбор сводится к жизни или смерти. Лишь в этот момент приходит осознание масштаба произошедшего и появляется мужество что-то менять", – говорит она.

Роль государства в реабилитации и борьбе с проституцией

В Израиле люди, вовлеченные в проституцию, рассматриваются как жертвы и получают поддержку для выхода из "индустрии". Ежегодно на государственную программу помощи выделяется около 30 млн шекелей.

Государство финансирует приюты и реабилитационные хостелы, включая отдельный приют для трансгендерных людей и программы для женщин с детьми. В стране работают дневные центры и медицинские клиники, в которых предоставляют медицинскую и психологическую помощь, тестирование на заболевания, правовое сопровождение и помощь с повседневными вопросами. Существуют программы профессиональной реабилитации: обучение профессиям, помощь с трудоустройством.

Важную роль в реабилитации играют НКО, которые дополняют государственную систему. Они предлагают профессиональное обучение, психосоциальную поддержку, помощь с жильем и юридическими вопросами.

Кроме того, государство проводит различные кампании, направленные на информирование о здоровой сексуальности, а также профилактику вовлечения в проституцию подростков из группы риска.

Отношение к проституции в мире

В мире можно выделить четыре основные модели отношения к проституции. Криминализация покупки и продажи (например, во многих странах Африки и Азии). Это загоняет рынок в тень.

Легализация (Нидерланды, Германия) признает проституцию обычной трудовой деятельностью и регулирует ее. Исследования показывают рост рынка, остается нелегальная торговля людьми, а в обществе сохраняется стигматизация проституток.

Декриминализация (Новая Зеландия) снимает уголовную ответственность со всех сторон и делает акцент на правах и безопасности.

Шведская модель (Швеция, Норвегия, Израиль) рассматривает людей в проституции как жертв, криминализирует спрос и сочетает запреты с программами выхода. Модель снижает уличную видимость, но требует устойчивого правоприменения и действенной системы помощи.

Может ли проституция быть осознанным выбором?

Обе мои собеседницы настаивают, что проституция не может быть осознанным выбором. "Ни одна маленькая девочка, если ее спросить, кем она хочет стать, когда вырастет, не ответит: проституткой", – говорит Данит из "לא עומדות מנגד".

По их мнению, предложение существует только тогда, когда есть спрос. На этой логике и основывается закон, криминализирующий покупку секса. "Мужчины покупают женщин в уязвимом положении для секса. Они не понимают, что секс должен быть по обоюдному желанию. Им все равно, что женщины их не хотят, и ставят свое желание выше, не считаясь с вредом, который они наносят. Поэтому это должно оставаться преступлением", – подчеркивает вышедшая из проституции Дина.

Однако существует и противоположное мнение. Аргументы "за" обычно исходят из либерального подхода к автономии: взрослый человек сам соглашается на секс за деньги. Сами действующие проститутки в условиях декриминализации заявляют о добровольности.

При этом в академической среде вопрос "осознанного выбора" все же считается проблемным. По данным исследований, большинство людей в проституции входят в нее на фоне экономического давления, насилия, миграционной уязвимости, зависимостей или травмы, а "согласие" формируется при отсутствии реальных альтернатив.

Израильский опыт показывает, что одного запрета на покупку секса без стабильного правоприменения недостаточно. Рынок быстро адаптируется: уходит в онлайн, находит скрытые формы и перекладывает риски на самих женщин в проституции.

От автора

Отношение читателей Newsru.co.il заметно отличается от отношения "среднего израильтянина": большинство израильтян поддерживают запрет и считают проституцию унижающей человеческое достоинство. Наши читатели, напротив, в массе своей не поддерживают запрет и не проявляют достаточного сочувствия к женщинам, вовлеченным в проституцию. Складывается ощущение, что многие не осознают травматичность проституции. Автор надеется, что эта публикация заставит читателей задуматься о проблеме.