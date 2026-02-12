x
Американские войска покинули базу "Ат-Танф" в Сирии

время публикации: 12 февраля 2026 г., 12:11 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 12:15
AP Photo/Baderkhan Ahmad

Как сообщают сирийские источники, американские военнослужащие покинули авиабазу "Ат-Танф", расположенную на юге Сирии, недалеко от границы с Иорданией и Ираком. Вывоз оборудования продолжался 15 дней.

Американцы были развернуты на базе в рамках коалиции по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство". Теперь персонал переведен в Иорданию, откуда продолжит действия против ИГ.

На данный момент американское военное присутствие сохраняется в основном на базе "Касрак" на северо-востоке сирийского Курдистана. На протяжении гражданской войны США поддерживали сирийских курдов, сыгравших ключевую роль в разгроме "Исламского государства".

Однако в последние недели сирийские правительственные войска установили контроль над курдскими территориями. Специальный представитель президента США Том Баррак заявил, что после формирования в Сирии дружественного правительства американский союз с курдами лишился своей основной цели – борьбы с ИГ.

