Израиль

ЦАХАЛ о расследовании по ставкам на Polymarket: "Инцидент не причинил оперативного вреда"

Расследование
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 12 февраля 2026 г., 13:20 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 13:25
ЦАХАЛ о расследовании по ставкам на Polymarket: "Инцидент не причинил оперативного вреда"
AP Photo/Eugene Hoshiko

ЦАХАЛ прокомментировал сообщение о том, что следователи общей службы безопасности (ШАБАК), военной полиции и полиции Израиля арестовали гражданское лицо и резервиста ЦАХАЛа по подозрению в проведении ставок на букмекерском сайте Polymarket, которые касались проведения военных операций. Ставки делались на основе секретных сведений, к которым резервисты имели доступ в силу своих должностных обязанностей в ЦАХАЛе.

В заявлении ЦАХАЛа по этому поводу отмечается, что в армии "с большой серьезностью относятся к любым действиям, угрожающим безопасности государства, и в частности к использованию секретной информации в личных целях". "Это серьезное нарушение этических норм и явное пересечение красной линии, не соответствующее ценностям ЦАХАЛ и ожиданиям от его личного состава. В отношении любого лица, причастного к подобным действиям, будут возбуждены уголовные и командные дела", – подчеркивают в ЦАХАЛе.

В то же время, в ЦАХАЛе уточняют, что, согласно результатам расследования, данный инцидент не причинил оперативного вреда.

ЦАХАЛ заявил, что во всех подразделениях будут ужесточены процедуры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Согласно сообщению, речь идет о ставках,

"По завершении расследования и формирования доказательственной базы против гражданского лица и резервиста, прокуратура приняла решение о привлечении их к уголовной ответственности за серьезные преступления против безопасности, преступления взяточничества и воспрепятствования правосудию", – говорится в официальном коммюнике.

Израиль
