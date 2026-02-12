Генпрокурор США выступила на слушаниях по делу Эпштейна, обвинив одну из оппоненток в антисемитизме

Генеральный прокурор США Пэм Бонди выступила на слушаниях юридического комитета Палаты представителей Конгресса, посвященных делу Джеффри Эпштейна. Слушания, на которых присутствовали и пострадавшие, продолжались более четырех часов и носили крайне ожесточенный характер.

Конгрессмены обвинили Бонди, что возглавляемое ей министерство юстиции совершило масштабный провал при публикации "файлов Эпштейна", обнародовав сведения о жертвах и скрыв данные и скрыв имена потенциальных фигурантов, которые не находятся под защитой, в частности – миллиардера Лесли Векснера, бывшего президента компании, которой принадлежит брэнд Victoria's Secret.

Генпрокурор заявила, что посвятила свою юридическую карьеру защите жертв насилия, и продолжит делать это и впредь. Она назвала Эпштейна чудовищем, выразив сочувствие пострадавшим. В то же время она назвала критику в адрес министерства политическим фарсом, отвергнув утверждения, что оно пытается скрыть правду, в том числе, о действиях президента Дональда Трампа. "Нет никаких свидетельств, что Трамп совершил преступление", – сказала она.

Когда конгрессвумэн Джеки Балинт задала вопрос о связях Эпштейна с министром торговли Говардом Лютником, та обвинила законодательницу в том, что она не задала этот вопрос Биллу Клинтону, а затем обвинила в антисемитизме, поскольку Балинт отказалась поддерживать резолюцию, осуждающую лозунг "от реки до моря Палестина будет свободной" как антисемитский. Балинт возмутилась, напомнив, что ее дед погиб в Катастрофе, и покинула зал.