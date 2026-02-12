x
12 февраля 2026
|
последняя новость: 14:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 февраля 2026
|
12 февраля 2026
|
последняя новость: 14:13
12 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Фидан: "Обсуждение ракетной программы Ирана может привести к региональной войне"

США
Иран
Турция
время публикации: 12 февраля 2026 г., 13:01 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 13:06
Фидан: "Обсуждение ракетной программы Ирана может привести к региональной войне"
AP Photo/Vahid Salemi

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в интервью Financial Times, что США и Иран проявляют гибкость на переговорах по ядерным разработкам Тегерана. При этом он подчеркнул: Иран не будет обсуждать ракетную программу.

По его словам, США готовы отказаться от требования полностью прекратить обогащение урана. Иранский режим готов сократить обогащение до уровня, схожего с установленным Венскими соглашениями 2015 года, а также вернуть ядерные объекты под контроль МАГАТЭ.

"Это позитивный сигнал. Иранцы признают, что им необходимо соглашение с американцами, а американцы понимают, что у иранцев есть определенный предел, и добиваться от них большего бесполезно", – сказал министр.

Он выступил против попыток обсуждения ракетной программы и помощи, оказываемой Ираном сателлитам. "Если США будут настаивать на расширении повестки дня, это не только остановит прогресс на ядерных переговорах – результатом может стать новая региональная война", – заявил Фидан.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 11 февраля 2026

WSJ: Пентагон начал подготовку к отправке на Ближний Восток еще одного авианосца
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 февраля 2026

Трамп о встрече с Нетаниягу и об Иране: "Не принято никаких окончательных решений"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 февраля 2026

Израиль ждет "зеленый свет" от Трампа. Интервью с военным экспертом Давидом Гендельманом