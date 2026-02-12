Фидан: "Обсуждение ракетной программы Ирана может привести к региональной войне"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил в интервью Financial Times, что США и Иран проявляют гибкость на переговорах по ядерным разработкам Тегерана. При этом он подчеркнул: Иран не будет обсуждать ракетную программу.

По его словам, США готовы отказаться от требования полностью прекратить обогащение урана. Иранский режим готов сократить обогащение до уровня, схожего с установленным Венскими соглашениями 2015 года, а также вернуть ядерные объекты под контроль МАГАТЭ.

"Это позитивный сигнал. Иранцы признают, что им необходимо соглашение с американцами, а американцы понимают, что у иранцев есть определенный предел, и добиваться от них большего бесполезно", – сказал министр.

Он выступил против попыток обсуждения ракетной программы и помощи, оказываемой Ираном сателлитам. "Если США будут настаивать на расширении повестки дня, это не только остановит прогресс на ядерных переговорах – результатом может стать новая региональная война", – заявил Фидан.