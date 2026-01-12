x
время публикации: 12 января 2026 г., 14:57 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 15:03
Иностранка, задержанная по делу от гибели мужчины в Хайфе, освобождена под домашний арест
Полиция сообщает об освобождении под домашний арест женщины, задержанной ранее в рамках расследования обстоятельств гибели мужчины примерно 50 лет в Хайфе, на улице А-Ганим.

Расследование продолжается. Проведена судебно-медицинская экспертиза.

Подробности расследования, а также данные о личностях погибшего и задержанной, запрещены к публикации судом.

В субботу, 10 января, сообщалось, что в Хайфе мужчина погиб в результате падения с высоты около шести метров. На месте происшествия была обнаружена и задержана женщина в возрасте около 35 лет, получившая ножевые ранения легкой и средней тяжести. Бригада МАДА доставила ее в больницу РАМБАМ. По предварительным данным, женщина подозревается в убийстве. Она – южноамериканского происхождения, не говорит на иврите.

