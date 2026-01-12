x
12 января 2026
|
последняя новость: 14:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 января 2026
|
12 января 2026
|
последняя новость: 14:16
12 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Повторное сообщение о розыске: пропал 59-летний Офер Бен-Шимоль из Рамат-Гана

Полиция
Розыск
время публикации: 12 января 2026 г., 14:16 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 14:17
Повторное сообщение о розыске: пропал 59-летний Офер Бен-Шимоль из Рамат-Гана
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля повторно просит помощи общественности в поиске пропавшего 59-летнего Офера Бен-Шимоля, проживающего в Рамат-Гане на улице Моше Шарет. Он рано утром 11 января ушел из дома престарелых и с тех пор его местонахождение неизвестно. Судя по всему, речь идет о больном человеке.

Приметы: худощавый, седые волосы, смуглый, карие глаза.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook