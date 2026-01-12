Повторное сообщение о розыске: пропал 59-летний Офер Бен-Шимоль из Рамат-Гана
время публикации: 12 января 2026 г., 14:16 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 14:17
Полиция Израиля повторно просит помощи общественности в поиске пропавшего 59-летнего Офера Бен-Шимоля, проживающего в Рамат-Гане на улице Моше Шарет. Он рано утром 11 января ушел из дома престарелых и с тех пор его местонахождение неизвестно. Судя по всему, речь идет о больном человеке.
Приметы: худощавый, седые волосы, смуглый, карие глаза.
Описания одежды нет.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.