Сокращен день допроса Нетаниягу в суде

Судьи окружного суда удовлетворили просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу о сокращении дня допроса представителями прокуратуры.

Нетаниягу подал просьбу сократить день допроса после того, как его советники передали ему конверт в зале заседаний. Это произошло через час после начала заседания. Премьер-министр предложил за закрытыми дверьми объяснить причину своей просьбы, однако судьи удовлетворили ее без объяснений. Заседание суда завершится в 13:30.

На прошлой неделе допрос также был сокращен из-за заседания Кнессета, на котором должен был присутствовать премьер-министр.