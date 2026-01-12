x
12 января 2026
|
последняя новость: 11:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 января 2026
|
12 января 2026
|
последняя новость: 11:32
12 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Сокращен день допроса Нетаниягу в суде

Судебные решения
Суд
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 12 января 2026 г., 11:13 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 11:13
Сокращен день допроса Нетаниягу в суде
Miriam Alster/Flash90

Судьи окружного суда удовлетворили просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу о сокращении дня допроса представителями прокуратуры.

Нетаниягу подал просьбу сократить день допроса после того, как его советники передали ему конверт в зале заседаний. Это произошло через час после начала заседания. Премьер-министр предложил за закрытыми дверьми объяснить причину своей просьбы, однако судьи удовлетворили ее без объяснений. Заседание суда завершится в 13:30.

На прошлой неделе допрос также был сокращен из-за заседания Кнессета, на котором должен был присутствовать премьер-министр.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 декабря 2025

Суд отклонил просьбу прокуратуры не вызывать свидетелей защиты по "делу 4000"