12 января 2026
Израиль

Одна из "милиций" взяла на себя ответственность за ликвидацию офицера полиции ХАМАСа в Газе

Газа
время публикации: 12 января 2026 г., 14:03 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 14:12
Одна из "милиций" взяла на себя ответственность за ликвидацию офицера полиции ХАМАСа в Газе
Соцсети

Хусам Абд аль-Маджид аль-Асталем, глава антихамасовской "милиции" в районе Шуджаийя, на востоке города Газа, заявил, что его группировка ликвидировала офицера полиции ХАМАСа Махмуда аль-Асталя.

Ранее министерство внутренних дел Газы (структура ХАМАСа) сообщило, что в результате обстрела из автомобиля был убит начальник отдела уголовных расследований Хан-Юниса подполковник Махмуд аль-Асталь.

ХАМАС возлагает ответственность на "агентов оккупационных властей".

ЦАХАЛ не комментирует это происшествие.

Напомним, что 53-летний Хусам аль-Асталь объявил о создании своей "милиции" в Шуджаийе 22 августа 2025 года, заявив, что его целью является "борьба терроризмом". Он призвал в свои ряды всех, кто недоволен властью ХАМАСа. В соцсетях были опубликованы фотографии аль-Асталя вместе с группой вооруженных людей. На одной из фотографий была размещена надпись на арабском: "Нет места собакам ХАМАСа". Известно, что ранее Хусам аль-Асталь служил в спецслужбах ФАТХа. В августе он говорил о себе, как о союзнике "народных сил" Ясира Абу Шабаба, контролирующих значительную часть восточного Рафиаха (Рафаха), на юге сектора Газы. В декабре 2025 года Абу Шабаб был убит.

ХАМАС заявлял, что Хусам аль-Асталь – бывший офицер службы превентивной безопасности ПА, после военного переворота в июне 2007-го покинул Газу, "наладил контакты с Мосадом", в 2022-м вернулся и был арестован. ХАМАС утверждает, что Хусам аль-Асталь был причастен к ликвидации инженера Фади аль-Батша, застреленного в Малайзии в апреле 2018 года, и за это был приговорен к смертной казни. Но приговор не был приведен в исполнение, так как аль-Асталь сбежал из тюрьмы во время бомбардировок в начале войны "Железные мечи" и позже присоединился к группировке Абу Шабаба.

Отметим, что клан аль-Асталь до 2007 года был особо влиятелен в Хан-Юнисе, на юге сектора. Но некоторые его члены проживали в городе Газа. Во время военного переворота, устроенного ХАМАСом летом 2007-го, этот клан был разоружен, многие его члены были убиты или покинули Газу.

Насколько близкими родственниками были офицер полиции ХАМАСа Махмуд аль-Асталь и командир "милиции" в Шуджаийе Хусам аль-Асталь, неизвестно.

Израиль
