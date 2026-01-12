Зимний шторм в Израиле: есть первые пострадавшие

В результате сильного ветра, обрушившегося на Израиль вечером в понедельник, пострадали несколько человек. В районе Галилот 47-летняя женщина получила легкую травму ноги после того, как в нее врезался предмет, сорванный ветром с торгового центра. Медики "Маген Давид Адом" оказали ей помощь и эвакуировали в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.

В Ришон-ле-Ционе 70-летняя женщина пострадала от упавшей крупной ветки на улице а-Галим и была доставлена в больницу "Асаф а-Рофе-Шамир" с легкой травмой головы.

В Нагарии на улице а-Маапилим под порывом рухнула легкая кровельная конструкция и вылетели стекла у строящегося здания. Четверо рабочих, находившихся в здании, успели самостоятельно покинуть строение. Один человек получил помощь на месте в связи с шоковым состоянием.

В Акко дерево упало на автомобиль. Городские службы Акко работают по всему городу, ликвидируя последствия сильных ветров.