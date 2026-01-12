x
12 января 2026
|
последняя новость: 20:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 января 2026
|
12 января 2026
|
последняя новость: 20:32
12 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Отец подростка, сбитого автобусом в Иерусалиме: "Я бы предпочел, чтобы он погиб, чем пошел в армию"

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 12 января 2026 г., 20:32 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 20:38
Отец подростка, сбитого автобусом в Иерусалиме: "Я бы предпочел, чтобы он погиб, чем пошел в армию"
Chaim Goldberg/Flash90

Шмуэль Айзенталь, 14-летний сын которого Йосеф неделю назад погиб во время акции протеста против закона о призыве в армию, дал интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

"Спросите меня, актуален ли до сих пор лозунг "умрем, но не призовемся"? Честно говоря, я бы предпочел, чтобы он умер, чем пошел в армию", – заявляет отец погибшего подростка. Затем он добавил: "Я понимаю, это трудно принять. И я говорю, как отец, который только что похоронил сына. Я бы предпочел, чтобы он умер".

Шмуэль Айзенталь также добавил, что гибель сына не отразилась на его взглядах относительно призыва студентов йешив в армию.

Йосеф Айзенталь погиб 6 января во время многотысячной акции протеста ультраортодоксальной общины против призыва в армию. Трагический инцидент произошел на перекрестке улиц Шамгар и Охель Йегошуа. Демонстранты перекрыли дорогу, окружив автобус компании Extra. Водитель, считая, что ему угрожает реальная опасность, позвонил в полицию и попросил о помощи. Не дождавшись полицейских, водитель поехал на демонстрантов. Сбив, одного из них, он проехал еще сотни метров, прежде чем остановился.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 января 2026

Водитель, насмерть сбивший 14-летнего демонстранта, останется под домашним арестом
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 января 2026

Водитель автобуса, насмерть сбивший в Иерусалиме подростка, может выйти под домашний арест
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 января 2026

Трагедия в Иерусалиме: полиция не настаивает на обвинении водителя в убийстве
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 января 2026

Разрешено к публикации имя подростка, погибшего в Иерусалиме