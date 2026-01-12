Представлен законопроект об отмене параграфа, по которому обвиняется премьер-министр Нетаниягу

Депутаты Кнессета Мишель Бускила ("Ямин Мамлахти"), Офир Кац ("Ликуд") и Симха Ротман ("Ционут Датит") представили на рассмотрение Кнессета законопроект об удалении параграфа об обмане и злоупотреблении доверием (מרמה והפרת אמונים) из свода израильских законов.

"Речь идет об очень общем законе, наносящем тяжелый удар по основополагающему принципу уголовного права, согласно которому, человека нельзя признать виновным за действия, которые не проговорены в законе, то есть не будет уголовной ответственности за действия, которые не были запрещены в момент их совершения", – говорится в пояснении к законопроекту.

Его авторы утверждают, что правоохранительные органы пытаются при помощи этого параграфа контролировать действия народных избранников в тех поступках, которые не запрещены законом.

Законопроект будет рассматриваться межминистерской комиссией по законодательству на ближайшем заседании.

Напомним, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу является обвиняемым в злоупотреблении общественным доверием по делам 1000, 2000 и 4000.

Если закон будет утвержден, неизбежно возникнет требование об отмене обвинительных заключений против главы правительства.

Глава оппозиции Яир Лапид подверг эту законодательную инициативу резкой критике. "Мы будем бороться с этим безумием в Кнессете, на улицах и в судах – и остановим его. Коалиция объявила войну демократическому и прогрессивному Израилю, и мы мобилизуемся и будем бороться, чтобы защитить его", – заявил лидер "Еш Атид".