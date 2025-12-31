"Кан": приближенные Нетаниягу инициируют переговоры по внесудебной сделке

Приближенные премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу проверяют возможность начала переговоров о внесудебной сделке по уголовным делам главы правительства.

Как сообщает "Кан", речь идет о так называемой "улучшенной" сделке, и источники в коалиции инициируют переговоры о ней между адвокатами и прокуратурой при посредничестве президента Ицхака Герцога.

Ранее переговоры о внесудебной сделке велись, однако не увенчались успехом. Главным препятствием был вопрос об объявлении позорными преступлений, в совершении которых будет признан виновным премьер-министр. Такое объявление лишает виновного права на протяжении семи лет баллотироваться на какую-либо должность в политической системе. Нетаниягу категорически отказывался от такой сделки, источники в прокуратуре заявляли, что без признания действий позорными сделки быть не может. Ранее переговоры велись в том числе при посредничестве бывшего главы Верховного суда Аарона Барака.

В настоящий момент рассматривается просьба премьер-министра Биньямина Нетаниягу о помиловании. Как сообщает "Кан", она находится на изучении в государственной прокуратуре, которая должна представить свое заключение. Ожидается, что государственное обвинение попросит отклонить просьбу премьер-министра.

"Кан" сообщает также, что президент Ицхак Герцог направил президенту США Дональду Трампу описание процесса рассмотрения просьбы о помиловании. Герцог сделал это после того, как Трамп в ходе совместной с Нетаниягу пресс-конференции заявил, что "вопрос помилования Нетаниягу продвигается". Президент Израиля, в свою очередь, описал Трампу весь процесс, включая бюрократические препоны на пути к принятию решения.

Согласие приближенных Нетаниягу на переговоры по внесудебной сделке означают, скорее всего, что в окружении главы правительства не верят в положительный ответ на просьбу о помиловании.