Убийство в квартире Airbnb в Иерусалиме транслировалось в прямом эфире. Подробности

Убийство 19-летнего Бениягу Рази в съемной квартире в иерусалимском районе Нахлаот, предположительно, транслировалось в прямом эфире для его бывшей девушки и ее подруги. Об этом сообщает N12/"Мако" со ссылкой на данные полицейского расследования.

По версии полиции, бывшая девушка Рази позвонила своему брату, после чего тот приехал к квартире вместе с приятелями. Следователи подозревают, что они напали на Бениягу и нанесли ему многочисленные ножевые ранения. Находившийся с ним друг также был ранен.

Экс-девушка Рази и ее подруга, как полагает следствие, находились за пределами квартиры, и наблюдали за линчем в прямом эфире, а затем помогли подозреваемым скрыться.

Полиция задержала шестерых подозреваемых, среди которых есть несовершеннолетние. Суд продлил срок их содержания под стражей.

"Мако" пишет, что около года назад Бениягу обращался в полицию с жалобой на преследование со стороны бывшей девушки и сообщал об угрозах убийством со стороны нескольких мужчин.

Мать убитого юноши рассказала N12, что он снял квартиру в районе Нахлаот в Иерусалиме через сервис Airbnb, чтобы провести в столице выходные.