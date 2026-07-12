Впервые в истории. Израильтянки завоевали серебряные медали юношеского Евробаскета
время публикации: 12 июля 2026 г., 22:32 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 22:32
В Литве завершился женский юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).
Шестой раз чемпионками турнира стали француженки.
В финале они победили сборную Израиля 79:66.
После 10 минут 28:16, 20 - 44:31, 30 - 68:49.
Бронзовые медали завоевали испанки.
В дивизион В вылетели сборные Швеции, Сербии и Словении.
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