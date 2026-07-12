Впервые в истории. Израильтянки завоевали серебряные медали юношеского Евробаскета

В Литве завершился женский юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).

Шестой раз чемпионками турнира стали француженки.

В финале они победили сборную Израиля 79:66.

После 10 минут 28:16, 20 - 44:31, 30 - 68:49.

Бронзовые медали завоевали испанки.

В дивизион В вылетели сборные Швеции, Сербии и Словении.