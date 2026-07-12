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Спорт

Впервые в истории. Израильтянки завоевали серебряные медали юношеского Евробаскета

Спорт/важное
Баскетбол
время публикации: 12 июля 2026 г., 22:32 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 22:32
Впервые в истории. Израильтянки завоевали серебряные медали юношеского Евробаскета
AP Photo/Thomas Padilla

В Литве завершился женский юношеский чемпионат Европы по баскетболу (спортсменки до 20 лет).

Шестой раз чемпионками турнира стали француженки.

В финале они победили сборную Израиля 79:66.

После 10 минут 28:16, 20 - 44:31, 30 - 68:49.

Бронзовые медали завоевали испанки.

В дивизион В вылетели сборные Швеции, Сербии и Словении.

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