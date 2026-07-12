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Израиль

ЗАКА: нет данных об израильтянах среди погибших при пожаре в Бангкоке

Пожары
Таиланд
время публикации: 12 июля 2026 г., 23:02 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 23:06
ЗАКА: нет данных об израильтянах среди погибших при пожаре в Бангкоке
AP Photo/Sakchai Lalit

Международное подразделение ЗАКА сообщило, что не получало информации о евреях или израильтянах, погибших при пожаре в популярном пабе в Бангкоке.

Пожар начался незадолго до полуночи в пабе Rong Beer Na Lat Phrao в районе Чатучак. Огонь быстро охватил помещение, посетители в панике пытались выбраться наружу. Некоторым удалось выбежать на улицу, другие оказались заблокированы внутри.

Издание MGR Online пишет, что большинство погибших обнаружили в туалетах заведения, где люди пытались укрыться от огня и дыма.

Сообщается, что пожарные прибыли через пять минут после вызова, огонь удалось взять под контроль примерно через 35 минут.

Причина пожара пока не установлена. Число погибших и пострадавших уточняется.

Израиль
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