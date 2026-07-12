Финал Уимблдона. Янник Синнер победил Александра Зверева
время публикации: 12 июля 2026 г., 22:02 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 22:02
Победителем Уимблдона стал первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
В финале он обыграл теннисиста из Германии Александра Зверева 6:7, 7:6, 6:3, 6:4.
Финал продолжался 228 минут.
Янник Синнер второй раз подряд стал победителем Уимблдона. Он выиграл шесть турниров "Большого шлема".
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