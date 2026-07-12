Работник кухни на военной базе подозревается в краже 450 кг мяса и рыбы

Полиция задержала сотрудника кухни военной базы в районе Хайфы по подозрению в краже около 450 кг мяса и рыбы, а также примерно 60 упаковок кофе.

Продукты были обнаружены в личном автомобиле подозреваемого. Стоимость похищенного оценивается в десятки тысяч шекелей.

В сообщении полиции отмечается, что в ответ на просьбу следственных органов продлить срок содержания подозреваемого под стражей, суд его освободил с рядом ограничительных условий.