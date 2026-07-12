Работник кухни на военной базе подозревается в краже 450 кг мяса и рыбы
время публикации: 12 июля 2026 г., 17:02 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 17:02
Полиция задержала сотрудника кухни военной базы в районе Хайфы по подозрению в краже около 450 кг мяса и рыбы, а также примерно 60 упаковок кофе.
Продукты были обнаружены в личном автомобиле подозреваемого. Стоимость похищенного оценивается в десятки тысяч шекелей.
В сообщении полиции отмечается, что в ответ на просьбу следственных органов продлить срок содержания подозреваемого под стражей, суд его освободил с рядом ограничительных условий.
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