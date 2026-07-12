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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков ХАМАСа на севере сектора Газа

ЦАХАЛ
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Ликвидация
время публикации: 12 июля 2026 г., 16:52 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 16:52
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков ХАМАСа на севере сектора Газа
Chaim Goldberg/FLASH90

ЦАХАЛ сообщил, что в результате авиаударов на севере сектора Газа были ликвидированы два боевика ХАМАСа, которые, по данным армии, готовили нападения на израильских военнослужащих.

В субботу, 11 июля, был ликвидирован Хасан Мустафа Захир ар-Разинэ. В армии утверждают, что он пытался установить взрывные устройства в районе "желтой линии" и готовил другие нападения.

Еще один боевик "Нухбы", спецназа ХАМАСа, Мухаммад Махмуд Абд аль-Муати Файуми, был ликвидирован в четверг, 10 июля.

В пресс-службе армии заявили, что оба боевика представляли непосредственную угрозу силам ЦАХАЛа.

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