ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух боевиков ХАМАСа на севере сектора Газа

ЦАХАЛ сообщил, что в результате авиаударов на севере сектора Газа были ликвидированы два боевика ХАМАСа, которые, по данным армии, готовили нападения на израильских военнослужащих.

В субботу, 11 июля, был ликвидирован Хасан Мустафа Захир ар-Разинэ. В армии утверждают, что он пытался установить взрывные устройства в районе "желтой линии" и готовил другие нападения.

Еще один боевик "Нухбы", спецназа ХАМАСа, Мухаммад Махмуд Абд аль-Муати Файуми, был ликвидирован в четверг, 10 июля.

В пресс-службе армии заявили, что оба боевика представляли непосредственную угрозу силам ЦАХАЛа.