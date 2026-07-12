Полиция предотвратила кражу мобильных бомбоубежищ в Негеве

Полиция сообщила об аресте водителей двух грузовиков при попытке кражи мобильных бомбоубежищ в Негеве.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что в диспетчерскую службу полиции поступило сообщение о погрузке неизвестными мобильных бомбоубежищ, которые были установлены рядом с бедуинским поселком. Прибывшие на место происшествия полицейские остановили погрузку и задержали водителей.

Задержанным по 20 лет, они являются жителями Рахата и Кусейфе.