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Израиль

Полиция предотвратила кражу мобильных бомбоубежищ в Негеве

Криминал в арабском секторе
время публикации: 12 июля 2026 г., 16:04 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 16:09
Полиция предотвратила кражу мобильных бомбоубежищ в Негеве
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщила об аресте водителей двух грузовиков при попытке кражи мобильных бомбоубежищ в Негеве.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что в диспетчерскую службу полиции поступило сообщение о погрузке неизвестными мобильных бомбоубежищ, которые были установлены рядом с бедуинским поселком. Прибывшие на место происшествия полицейские остановили погрузку и задержали водителей.

Задержанным по 20 лет, они являются жителями Рахата и Кусейфе.

Израиль
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