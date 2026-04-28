Госконтролер: "Государство теряет контроль над Негевом"

Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал 28 апреля отчет, ставший итогом масштабной проверки реализации государственной политики в Негеве. Документ является прямым продолжением годового отчета от 2021 года, посвященного аспектам реализации государственной власти в регионе.

В период с августа по декабрь 2024 года ведомство проверило как были исправлены ранее выявленные нарушения и внедрены рекомендации в таких сферах, как проверка статуса резидента, борьба с многоженством (полигамией), выплата пособий, взыскание налогов, охрана окружающей среды и защита инфраструктуры. Аудит также охватил вопросы личной безопасности, надзор за дорожным движением, пресечение вторжений на военные полигоны ЦАХАЛа и критическую необходимость в создании единой базы данных.

Проверка проводилась в широком спектре ведомств: от министерств экологии и юстиции до "Электрической компании", водных и энергетических структур, Управления по делам народонаселения, Службы национального страхования и Налогового управления. Также изучалась деятельность полиции Израиля, Управления по развитию бедуинов, Министерства обороны и Министерства труда. К проверке были привлечены Центральное статистическое бюро, мэрия Беэр-Шевы и местные советы Лехавим, Аль-Касум и Неве-Мидбар.

Государственный контролер Матаниягу Энгельман: "Отчет о государственном управлении в Негеве выявляет серьезнейшие системные сбои. Подрядчики сегодня вынуждены платить огромные суммы за "протекшн" и страдают от систематического вымогательства, угроз и краж оборудования со строительных площадок. Более того, многие из них настолько запуганы, что боятся подавать жалобы. Проблема управления в Негеве лишь обострилась за годы, прошедшие с момента публикации нашего отчета в 2021 году. Отсутствие сотрудничества между различными ведомствами наносит непрерывный удар по государственному суверенитету. Мы обнаружили, что правоприменение во многих сферах практически парализовано".

В отчете подчеркивается, что министерская комиссия по развитию Негева, Галилеи и национальной стойкости вообще не собиралась в течение последних двух лет. Это происходит на фоне десятков случаев повреждения стратегической инфраструктуры и катастрофически низкого уровня борьбы с многоженством – за два года было подано всего три обвинительных заключения по делам о полигамии. Между тем население непризнанных поселков, насчитывающее от 70000 до 90 000 человек, продолжает расти и закрепляться в незаконных постройках по всему Негеву. Окно возможностей для урегулирования этого вопроса стремительно закрывается, в то время как конфликт между этим населением и государством углубляется в результате процесса "палестинизации".

Особую критику вызвала деятельность министерских комитетов. Комитет по урегулированию поселений под руководством премьер-министра сосредоточился исключительно на вопросах жилья и социально-экономического развития, фактически игнорируя вопросы правопорядка и интеграции информации. По состоянию на февраль 2025 года, вопрос отсутствия управления в Негеве и координация действий правительства в этой сфере не обсуждались ни одним официальным органом. Децентрализованная модель управления доказала свою неэффективность, привела к усугублению нарушений и их распространению на другие регионы страны.

Серьезные нарушения выявлены и в работе Управления по делам народонаселения. Ведомство до сих пор не располагает инструментами для проверки запросов на резидентство, что позволяет массово использовать поддельные документы. Не имея возможности подтвердить реальный "центр жизни" заявителей, Управление часто полагается на внешние данные, что приводит к многомиллионному ущербу для казны из-за фиктивных регистраций. Ситуация осложняется отсутствием мониторинга на сухопутных переходах в Иудею и Самарию – выезд израильтян в эти зоны никак не отслеживается, что способствует незаконному ввозу палестинских женщин в бедуинский сектор и манипуляциям со статусом жителей.

Критический информационный вакуум стал одной из главных тем отчета. Центральное статистическое бюро сталкивается с полным отсутствием сотрудничества в бедуинской среде: уровень откликов в непризнанных поселках составляет всего 4%, а в признанных около 30%. Отсутствие достоверных социально-экономических данных делает государственное бюджетирование неточным. Более того, отсутствие единой базы данных позволяет гражданам манипулировать системой: в МВД люди числятся в браке для получения гражданства супругам, а в "Битуах Леуми" регистрируются как разведенные для незаконного получения пособий по обеспечению прожиточного минимума.

Реализация государственной власти в Негеве и по всей стране является обязательным условием для нормальной жизни и безопасности граждан всех вероисповеданий. Хаос в управлении подрывает сдерживающую способность полиции, разрушает доверие к государственным институтам и влечет за собой тяжелые экономические последствия – от недоимки налогов до бесконтрольного выращивания наркотиков на военных полигонах ЦАХАЛа. Отчет выявил глубокий кризис, который невозможно решить усилиями отдельных ведомств.

В заключение Энгельман потребовал немедленного вмешательства канцелярии премьер-министра. Глава правительства обязан рассмотреть вопрос отсутствия управления в Негеве как стратегическую угрозу. Необходимо назначить ответственное государственное лицо – координатора, наделенного реальными полномочиями и инструментами контроля. На этого координатора должна быть возложена задача по разработке национального многолетнего плана с измеримыми целями, направленного на восстановление суверенитета, защиту инфраструктуры и обеспечение личной безопасности каждого жителя региона.