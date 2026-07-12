В Иерусалиме проходит акция протеста против прокладки трамвая

На улице Бар-Илан в Иерусалиме проходит акция протеста ультраортодоксальной общины против прокладки трамвая.

Демонстранты мешают проведению работ, причиняют ущерб строительному оборудованию и технике, а также перекрывают дороги для движения транспорта. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Полицейские и пограничники пытаются восстановить общественный порядок.