В Иерусалиме проходит акция протеста против прокладки трамвая
время публикации: 12 июля 2026 г., 16:21 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 16:21
На улице Бар-Илан в Иерусалиме проходит акция протеста ультраортодоксальной общины против прокладки трамвая.
Демонстранты мешают проведению работ, причиняют ущерб строительному оборудованию и технике, а также перекрывают дороги для движения транспорта. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".
Полицейские и пограничники пытаются восстановить общественный порядок.
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