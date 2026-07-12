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Израиль

В Иерусалиме проходит акция протеста против прокладки трамвая

Акции протеста
Харедим
время публикации: 12 июля 2026 г., 16:21 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 16:21
В Иерусалиме проходит акция протеста против прокладки трамвая
Yonatan Sindel/Flash90

На улице Бар-Илан в Иерусалиме проходит акция протеста ультраортодоксальной общины против прокладки трамвая.

Демонстранты мешают проведению работ, причиняют ущерб строительному оборудованию и технике, а также перекрывают дороги для движения транспорта. Об этом сообщила радиостанция "Кан Бет".

Полицейские и пограничники пытаются восстановить общественный порядок.

Израиль
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В Иерусалиме проходит акция протеста "харедим" против прокладки трамвайной линии