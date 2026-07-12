"Кан": солдаты ЦАХАЛа осквернили мемориал бойцам ЦАДАЛа в Метуле
время публикации: 12 июля 2026 г., 16:45 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 16:45
Два военнослужащих ЦАХАЛа сорвали флаг Ливана с мемориала павшим бойцам Армии Южного Ливана (ЦАДАЛ) в Метуле. Действия солдат были зафиксированы камерами наблюдения.
Новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщила, что в командование Северного военного округа подана жалоба.
Мемориал в Метуле был построен министерством обороны Израиля и открыт около пяти лет назад.
Армия Южного Ливана – вооруженное формирование, которое сотрудничало с Израилем и ЦАХАЛом до вывода израильских войск из Южного Ливана в 2000 году.