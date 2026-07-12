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Израиль

"Кан": солдаты ЦАХАЛа осквернили мемориал бойцам ЦАДАЛа в Метуле

Ливан
ЦАХАЛ
время публикации: 12 июля 2026 г., 16:45 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 16:45
Мемориал бойцам ЦАДАЛа в Метуле, 2021 год
Basel Awidat/Flash90

Два военнослужащих ЦАХАЛа сорвали флаг Ливана с мемориала павшим бойцам Армии Южного Ливана (ЦАДАЛ) в Метуле. Действия солдат были зафиксированы камерами наблюдения.

Новостная служба медиакорпорации "Кан" сообщила, что в командование Северного военного округа подана жалоба.

Мемориал в Метуле был построен министерством обороны Израиля и открыт около пяти лет назад.

Армия Южного Ливана – вооруженное формирование, которое сотрудничало с Израилем и ЦАХАЛом до вывода израильских войск из Южного Ливана в 2000 году.

Израиль
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