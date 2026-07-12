На пляже Ницаним квадроцикл сбил мужчину
время публикации: 12 июля 2026 г., 18:52 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 18:52
На пляже Ницаним, между Ашкелоном и Ашдодом, квадроцикл сбил мужчину. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшему экстренную помощь и доставили его в больницу "Барзилай".
Состояние пострадавшего оценивается медиками как средней тяжести.
В сообщении службы МАДА указывается, что с места происшествия в больницу была доставлена еще одна пострадавшая.
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