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Мир

Трамп опубликовал в своем блоге изображения, созданные ИИ, с бомбардировщиками В-1 и В-2

Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 12 июля 2026 г., 23:35 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 23:38
Трамп опубликовал в своем блоге изображения, созданные ИИ, с бомбардировщиками В-1 и В-2
Truth Social / Donald Trump

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем блоге без каких-либо комментариев несколько изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, на которых изображены бомбардировщики В-1 и В-2.

Многие обозреватели на Ближнем Востоке предполагают, что таким образом президент США предупреждает о новой волне атак на цели в Иране.

При этом иранские СМИ пишут об активности американской авиации в Персидском заливе.

Мир
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