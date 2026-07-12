CENTCOM опроверг иранские сообщения о гибели военнослужащих США в Кувейте

Тегеран утверждает, что 12 июля в результате иранского удара по американским военным базам в Кувейте погибли три американских военнослужащих. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) это опровергает.

В заявлении CENTCOM, опубликованном в социальной сети Х, говорится: "Иранская пропаганда сегодня заявила, что в результате иранских ударов в Кувейте погибли трое американских военнослужащих. Это ложь. В регионе нет погибших или раненых военнослужащих".