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Ближний Восток

CENTCOM опроверг иранские сообщения о гибели военнослужащих США в Кувейте

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 12 июля 2026 г., 23:53 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 23:55
CENTCOM опроверг иранские сообщения о гибели военнослужащих США в Кувейте
CENTCOM

Тегеран утверждает, что 12 июля в результате иранского удара по американским военным базам в Кувейте погибли три американских военнослужащих. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) это опровергает.

В заявлении CENTCOM, опубликованном в социальной сети Х, говорится: "Иранская пропаганда сегодня заявила, что в результате иранских ударов в Кувейте погибли трое американских военнослужащих. Это ложь. В регионе нет погибших или раненых военнослужащих".

Ближний Восток
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