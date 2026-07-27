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Израиль

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе боевика "Нухбы" и командира полиции ХАМАСа

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 27 июля 2026 г., 19:08 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 19:08
ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе боевика "Нухбы" и командира полиции ХАМАСа
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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации в Газе боевика "Нухбы" и командира полиции ХАМАСа
Tsafrir Abayov/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации на юге сектора Газы боевика подразделения "Нухба" террористической организации "Исламский джихад" Амру Абу аль-Риша.

По данным армии, боевик участвовал в циничной "церемонии", организованной террористами по случаю освобождения одного из израильских заложников из плена. Во время войны он принимал участие в боях против израильских военных, занимался подготовкой нападений и обучением боевиков, а также пытался восстановить боевые возможности организации.

На севере сектора был ликвидирован Абд аль-Насер аль-Азиз Макадма, командир полиции ХАМАСа и заместитель командира подразделения военного крыла организации. По данным армии, в последнее время он занимался подготовкой атак против израильских военных и гражданского населения.

Оба боевика представляли немедленную угрозу для израильских сил в секторе и были ликвидированы ударами с воздуха.

Израиль
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