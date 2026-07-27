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Израиль

Устранен сбой в системе Eurocontrol, который мог отразиться на расписании аэропорта "Бен-Гурион"

Транспорт
Авиация
время публикации: 27 июля 2026 г., 22:43 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 22:43
Устранен сбой в системе Eurocontrol, который мог отразиться на расписании аэропорта "Бен-Гурион"
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Устранен сбой в системе Eurocontrol, который мог отразиться на расписании аэропорта "Бен-Гурион"
Avshalom Sassoni/Flash90

Техническая неисправность в системе Eurocontrol, координирующей воздушное движение в Европе, устранена. Операционный портал Eurocontrol показывает статус работы сети как "нормальный".

При этом отдельные задержки авиарейсов могут сохраняться некоторое время из-за уже накопившихся сбоев в расписании.

Ранее Управление аэропортов Израиля предупреждало пассажиров о возможных сбоях в расписании аэропорта "Бен-Гурион" и рекомендовало проверять статус своего рейса у авиакомпании перед поездкой в аэропорт.

Израиль
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Сбой в системе Eurocontrol приведет к задержке авиарейсов в аэропорту "Бен-Гурион"