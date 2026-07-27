Устранен сбой в системе Eurocontrol, который мог отразиться на расписании аэропорта "Бен-Гурион"

Техническая неисправность в системе Eurocontrol, координирующей воздушное движение в Европе, устранена. Операционный портал Eurocontrol показывает статус работы сети как "нормальный".

При этом отдельные задержки авиарейсов могут сохраняться некоторое время из-за уже накопившихся сбоев в расписании.

Ранее Управление аэропортов Израиля предупреждало пассажиров о возможных сбоях в расписании аэропорта "Бен-Гурион" и рекомендовало проверять статус своего рейса у авиакомпании перед поездкой в аэропорт.