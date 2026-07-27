Устранен сбой в системе Eurocontrol, который мог отразиться на расписании аэропорта "Бен-Гурион"
время публикации: 27 июля 2026 г., 22:43 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 22:43
Устранен сбой в системе Eurocontrol, который мог отразиться на расписании аэропорта "Бен-Гурион"
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Техническая неисправность в системе Eurocontrol, координирующей воздушное движение в Европе, устранена. Операционный портал Eurocontrol показывает статус работы сети как "нормальный".
При этом отдельные задержки авиарейсов могут сохраняться некоторое время из-за уже накопившихся сбоев в расписании.
Ранее Управление аэропортов Израиля предупреждало пассажиров о возможных сбоях в расписании аэропорта "Бен-Гурион" и рекомендовало проверять статус своего рейса у авиакомпании перед поездкой в аэропорт.