"Кан-11": резервисты отказались охранять полицейских, расследовавших поджог дома в Бейт-Фурике

В ночь на воскресенье в палестинской деревне Бейт-Фурик, расположенной недалеко от Шхема, произошел пожар. Палестинцы утверждали, что это был поджог. Для работы на месте происшествия израильским полицейским требовалось сопровождение военных.

Как сообщил корреспондент телеканала "Кан-11" Рой Шарон, охрану следственной группы поручили резервистам, однако они отказались сопровождать полицейских и содействовать расследованию. После этого командир роты передал задание другому взводу.

В ЦАХАЛе заявили телеканалу, что обстоятельства инцидента будут проверены, а к военнослужащим, нарушившим приказ, применят дисциплинарные меры.