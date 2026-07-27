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Израиль

"Кан-11": резервисты отказались охранять полицейских, расследовавших поджог дома в Бейт-Фурике

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 27 июля 2026 г., 22:23 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 22:23
"Кан-11": резервисты отказались охранять полицейских, расследовавших поджог дома в Бейт-Фурике
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"Кан-11": резервисты отказались охранять полицейских, расследовавших поджог дома в Бейт-Фурике
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ночь на воскресенье в палестинской деревне Бейт-Фурик, расположенной недалеко от Шхема, произошел пожар. Палестинцы утверждали, что это был поджог. Для работы на месте происшествия израильским полицейским требовалось сопровождение военных.

Как сообщил корреспондент телеканала "Кан-11" Рой Шарон, охрану следственной группы поручили резервистам, однако они отказались сопровождать полицейских и содействовать расследованию. После этого командир роты передал задание другому взводу.

В ЦАХАЛе заявили телеканалу, что обстоятельства инцидента будут проверены, а к военнослужащим, нарушившим приказ, применят дисциплинарные меры.

Израиль
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