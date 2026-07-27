"Кан-11": резервисты отказались охранять полицейских, расследовавших поджог дома в Бейт-Фурике
время публикации: 27 июля 2026 г., 22:23 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 22:23
"Кан-11": резервисты отказались охранять полицейских, расследовавших поджог дома в Бейт-Фурике
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В ночь на воскресенье в палестинской деревне Бейт-Фурик, расположенной недалеко от Шхема, произошел пожар. Палестинцы утверждали, что это был поджог. Для работы на месте происшествия израильским полицейским требовалось сопровождение военных.
Как сообщил корреспондент телеканала "Кан-11" Рой Шарон, охрану следственной группы поручили резервистам, однако они отказались сопровождать полицейских и содействовать расследованию. После этого командир роты передал задание другому взводу.
В ЦАХАЛе заявили телеканалу, что обстоятельства инцидента будут проверены, а к военнослужащим, нарушившим приказ, применят дисциплинарные меры.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июля 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 июля 2026