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Израиль

Активисты "Ликуда" поддержали предложения Нетаниягу по праймериз

Ликуд
Биньямин Нетаниягу
Выборы 2026
время публикации: 27 июля 2026 г., 23:22 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 23:34
Активисты "Ликуда" поддержали предложения Нетаниягу по праймериз
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Активисты "Ликуда" поддержали предложения Нетаниягу по праймериз
Chaim Goldberg/Flash90

27 июля делегаты конференции "Ликуда" одобрили предложения, выдвинутые премьер-министром Биньямином Нетаниягу по внесению изменений в устав партии. В голосовании приняли участие около 3400 человек из 4500 членов центра, это около 73%.

Одобрена просьба Нетаниягу забронировать для его кандидатов восемь мест в предвыборном списке до 30 места. Большинство мест (3, 5, 9, 11, 15, 18, 26, 29), судя по результатам опросов, являются реальными.

Делегаты конференции поддержали предложение предоставить депутатам и министрам, действующим и бывшим, возможность баллотироваться от округов, что до сих пор не допускалось уставом партии. Это предложение было одобрено с минимальным перевесом, всего шесть голосов.

В связи с небольшим разрывом в результатах голосования несколько отделений "Ликуда" подали апелляции.

Израиль
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