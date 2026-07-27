Активисты "Ликуда" поддержали предложения Нетаниягу по праймериз

27 июля делегаты конференции "Ликуда" одобрили предложения, выдвинутые премьер-министром Биньямином Нетаниягу по внесению изменений в устав партии. В голосовании приняли участие около 3400 человек из 4500 членов центра, это около 73%.

Одобрена просьба Нетаниягу забронировать для его кандидатов восемь мест в предвыборном списке до 30 места. Большинство мест (3, 5, 9, 11, 15, 18, 26, 29), судя по результатам опросов, являются реальными.

Делегаты конференции поддержали предложение предоставить депутатам и министрам, действующим и бывшим, возможность баллотироваться от округов, что до сих пор не допускалось уставом партии. Это предложение было одобрено с минимальным перевесом, всего шесть голосов.

В связи с небольшим разрывом в результатах голосования несколько отделений "Ликуда" подали апелляции.