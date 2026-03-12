Тревога на севере Израиля: вторжение ударного БПЛА "Хизбаллы"

Более чем в 20 населенных пунктах на севере Израиля в 13:31 сработала воздушная тревога, свидетельствующая о вторжении вражеского беспилотника в воздушное пространство нашей страны.

В 13:38 сработала повторная воздушная тревога в нескольких населенных пунктах у границы с Ливаном, и уже через несколько минут поступило сообщение о завершении инцидента.