13 марта 2026
Победный гол израильтянина. Результаты матчей Лиги Европы

Футбол
время публикации: 13 марта 2026 г., 08:35 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 08:35
AP Photo/Tony Uzunov

Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. "Ференцварош" победил "Брагу" 2:0.

Сельта (Виго, Испания) - Лион (Франция) 1:1

"Лион" отыгрался на 87-й минуте. Гол забил Эндрик.

Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Брага (Португалия) 2:0

На 32-й минуте счет открыл израильский полузащитник Габи Каниховский.

На 69-й минуте гол забил Ленни Жозеф.

Генк (Бельгия) - Фрайбург (Германия) 1:0

Ноттингем Форест (Англия) - Мидтьюланд (Дания) 0:1

