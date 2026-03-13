Победный гол израильтянина. Результаты матчей Лиги Европы
время публикации: 13 марта 2026 г., 08:35 | последнее обновление: 13 марта 2026 г., 08:35
Состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. "Ференцварош" победил "Брагу" 2:0.
Сельта (Виго, Испания) - Лион (Франция) 1:1
"Лион" отыгрался на 87-й минуте. Гол забил Эндрик.
Ференцварош (Будапешт, Венгрия) - Брага (Португалия) 2:0
На 32-й минуте счет открыл израильский полузащитник Габи Каниховский.
На 69-й минуте гол забил Ленни Жозеф.
Генк (Бельгия) - Фрайбург (Германия) 1:0
Ноттингем Форест (Англия) - Мидтьюланд (Дания) 0:1
