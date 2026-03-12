x
12 марта 2026
Израиль

"Горная бригада" ЦАХАЛа действует в районе Ар-Дов на юге Ливана. Фото, видео

время публикации: 12 марта 2026 г., 10:13 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 10:12
Пресс-служба ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа
Военнослужащие "Горной бригады" ("А-Арим", или 810-я бригада) под командованием 210-й дивизии действуют на ливанской стороне горы Дов на юге Ливана с целью укрепления линии обороны для жителей севера Израиля.

В ходе операции военнослужащие бригады обнаружили позиции пребывания, пусковые позиции и склады вооружений террористической организации "Хизбалла", в том числе минометные боеприпасы и другие виды оружия. Все найденные вооружения, по сообщению армии, были уничтожены на месте силами подразделения.

Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 марта 2026

