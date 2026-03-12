x
12 марта 2026
Ближний Восток

Иранское гостелевидение передало обращение нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи

Иран
Война с Ираном
время публикации: 12 марта 2026 г., 15:28 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 15:28
Иранское гостелевидение передало обращение нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи
AP Photo/Vahid Salemi

Государственный телеканал Ирана передал первое обращение нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи к иранскому народу.Обращение было зачитано диктором телевидения на фоне старой фотографии Хаменеи-сына.

В обращении содержится требование к США убрать свои военные базы с Ближнего Востока.

Днем ранее иранские источники подтвердили, что Моджтаба Хаменеи получил ранения в первый день израильско-американской атаки, с тех пор он не появлялся на публике. По информации The New York Times, он находится в хорошо защищенном укрытии с ограниченной связью. По их словам, причиной его отсутствия являются не только соображения безопасности и опасения раскрыть местонахождение нового лидера, но и полученные им ранения.

Ближний Восток
