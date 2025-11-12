Министр Давид Амсалем: "Не каждая женщина, с которой я езжу в отпуск, моя сожительница"

Сигалит Йона, сотрудница мэрии Иерусалима, ставшая объектом журналистского расследования программы "а-Мевакер" 12-го канала ИТВ, подала заявление об увольнении.

В рамках расследования журналисты программы показали, что Йона длительное время не появлялась на рабочем месте, при этом продолжая получать зарплату, бонусы и оплату сверхурочных.

Из показаний работников мэрии следует, что Йона, работавшая секретаршей министра регионального развития Давида Амсалема еще в период его работы в мэрии, в последние годы является его сожительницей (и Амсалем и Йона овдовели), и поэтому в муниципалитете "боятся с ней связываться".

По результатам журналистского расследования Йона была вызвана на дисциплинарное слушание перед увольнением и была начата полицейская проверка.

Сам министр категорически отрицает отрицать какие-либо романтические или личные отношения с Йоной. По его словам, не каждая женщина, с которой он ездит в отпуск, является его сожительницей.