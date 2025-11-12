В районе Беэр-Тувии во время работы тяжело травмирован юноша
время публикации: 12 ноября 2025 г., 15:52 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 15:52
Днем 12 ноября поступило сообщение о 18-летнем юноше, который получил травму, работая с металлическими прутьями на строительной площадке в поселке в региональном совете Беэр-Тувия.
Пострадавший, который получил ранение брюшной полости, доставлен в больницу "Асута" в Ашдоде.
Состояние пострадавшего стабильно тяжелое, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".