Главы муниципалитетов в Самарии: "Мы презираем акты насилия и решительно их осуждаем"

Глава регионального совета Шомрон Йоси Даган, глава совета Кдумим Озэль Ватик и глава совета Карней-Шомрон Йонатан Кузниц в официальном заявлении резко осудили акты насилия, произошедшие накануне в Самарии.

"Мы презираем и решительно осуждаем действия агрессивной группы людей, которые раз за разом прибегает к насилию. Мы требуем от правоохранительных и силовых структур применить жесткие меры против них. Не может и не должно быть никакой терпимости к небольшой группе погромщиков, которые умышленно приезжают в разные места, чтобы провоцировать беспорядки и проявлять насилие. Подобные действия недопустимы, они не представляют движение поселений, не являются нормой и не имеют места быть в Самарии. Мы требуем от системы правопорядка решительно действовать против этого агрессивного меньшинства, чьи действия не только насильственны, но и наносят ущерб самому делу поселений. Мы ожидаем и требуем от пресс-службы ЦАХАЛа, от политических структур и всех ответственных органов – не участвовать в кампании дискредитации и обобщения, направленной против более чем полумиллиона жителей, и ясно различать в своих заявлениях между нарушителями закона и законопослушными жителями Иудеи и Самарии – сотнями тысяч граждан, верных государству и вносящих огромный вклад в Израиль своим трудом, телом и душой, больше, чем любая другая группа населения в обществе. Мы заявляем, что устали от циничного политического использования, которое некоторые политики пытаются извлечь из действий этой известной и деструктивной группы, чтобы очернить всех жителей Иудеи и Самарии. Те, кто очерняет все поселенческое движение вместо того, чтобы прямо осудить погромщиков, наносят вред государству и законопослушным жителям региона", – сказано в совместном заявлении глав муниципалитетов в Самарии.