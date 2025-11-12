В Израиле ожидаются дожди, не исключены затопления

В ближайшие дни в Израиле ожидаются дожди. 13 ноября прогнозируются осадки преимущественно на юге и востоке страны, есть риск наводнений в руслах рек пустыне Арава. В пятницу, 14 ноября, ливни с грозами ожидаются на севере и в центре, до северного Негева, высока вероятность затоплений. В субботу также возможны дожди на севере и в центре.

Полиция Израиля и Управление дорожного движения предупредили о штормовой погоде в ближайшие дни: ожидаются сильный ветер и ливни на побережье, с риском подтоплений.

В местах опасных подтоплений и обрушений деревьев возможны блокировки дорог. Добровольные спасательные подразделения переведены в режим готовности.

В полиции рекомендуют использовать общественный транспорт из-за ожидаемых пробок.

Водителей просят не въезжать в подтопленные участки, снижать скорость и увеличивать дистанцию. Держать фары включенными, избегать резких маневров и обгонов при ограниченной видимости.