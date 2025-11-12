x
12 ноября 2025
|
последняя новость: 05:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 ноября 2025
|
12 ноября 2025
|
последняя новость: 05:44
12 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Прогноз погоды в Израиле на 12 ноября: понижение температуры, дожди в восточных районах

Погода
Дожди
время публикации: 12 ноября 2025 г., 05:19 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 05:26
Прогноз погоды в Израиле на 12 ноября: понижение температуры, дожди в восточных районах
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 12 ноября, температура понизится, но в горных и внутренних районах будет несколько выше среднесезонной. Переменная облачность. Возможны локальные дожди в восточных районах.

В Иерусалиме – 14-23 градусов, в Тель-Авиве – 19-25, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 19-29, в Беэр-Шеве – 17-26, на побережье Мертвого моря – 20-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-25, в Ариэле – 16-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-28, на Голанских высотах – 17-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В четверг – без существенных изменений. В пятницу ожидается резкое понижение температуры, дожди. В субботу температура немного повысится, переменная облачность.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook