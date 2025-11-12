Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 12 ноября, температура понизится, но в горных и внутренних районах будет несколько выше среднесезонной. Переменная облачность. Возможны локальные дожди в восточных районах.

В Иерусалиме – 14-23 градусов, в Тель-Авиве – 19-25, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 19-29, в Беэр-Шеве – 17-26, на побережье Мертвого моря – 20-26, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-25, в Ариэле – 16-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-28, на Голанских высотах – 17-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 25 градусов, высота волн – 30-60 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В четверг – без существенных изменений. В пятницу ожидается резкое понижение температуры, дожди. В субботу температура немного повысится, переменная облачность.