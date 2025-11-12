Умер бывший полицейский, совершивший акт самосожжения

12 ноября из иерусалимской больницы "Адаса Эйн-Керем" сообщили, что от полученных ожогов умер 46-летний Виталь Мишаев, бывший полицейский, страдавший от посттравматического синдрома и несколько недель назад поджегший себя возле дома сотрудника отдела реабилитации в поселке Неве-Илан.

Сайт Ynet ранее сообщал, что Мишаев уволился из полиции около девяти лет назад. По данным министерства обороны, у него был небольшой процент инвалидности в связи с физической травмой, полученной во время службы, и посттравматическим синдромом. Последние два года он пытался добиться стопроцентного признания инвалидности, которая давала бы ему право на жилье. В течение последнего года он жил на улице, под окнами дома сотрудника реабилитационного отдела в своем поселке.