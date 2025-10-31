x
31 октября 2025
Опубликовано имя бывшего полицейского, предпринявшего попытку самосожжения в Неве-Илане

время публикации: 31 октября 2025 г., 18:36 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 18:39
Опубликовано имя бывшего полицейского, предпринявшего попытку самосожжения в Неве-Илане
Пресс-служба МАДА

В пятницу утром бывший полицейский, страдающий от посттравматического синдрома, предпринял попытку самосожжения возле дома сотрудника отдела реабилитации в поселке Неве-Илан. Мужчина был в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

По информации Ynet, речь идет о 46-летнем Витале Мишаеве. Мишаев уволился из полиции около девяти лет назад. По данным министерства обороны, у него был небольшой процент инвалидности в связи с физической травмой, полученной во время службы, и посттравматическим синдромом. Последние два года он пытался добиться стопроцентного признания инвалидности, которая давала бы ему право на жилье. В течение последнего года он жил на улице, под окнами дома сотрудника реабилитационного отдела в своем поселке.

