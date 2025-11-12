x
12 ноября 2025
|
последняя новость: 15:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 ноября 2025
|
12 ноября 2025
|
последняя новость: 15:06
12 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Землетрясение в районе Кипра, подземные толчки ощущались в Израиле

Землетрясения
Средиземное море
время публикации: 12 ноября 2025 г., 14:46 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 14:56
Землетрясение в районе Кипра, подземные толчки ощущались в Израиле
AP Photo/Wally Santana

12 ноября в районе Кипра произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр располагался в 16 км к северо-востоку от Пафоса. Очаг залегал на глубине 25 км.

Слабые подземные толчки ощущались на территории Израиля – как в прибрежных, так и во внутренних районах. В частности, сообщения о слабых подземных толчках поступали из Нагарии, Хайфы, Кармиэля, Афулы, Тель-Авива, Нес-Ционы, Иерусалима и Беэр-Шевы.

Сведений о причиненном ущербе на израильской территории нет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2025

Землетрясение в Эгейском море, подземные толчки ощущались в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 мая 2025

Подземные толчки в Израиле. Землетрясение магнитудой 6 на Крите