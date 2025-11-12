Землетрясение в районе Кипра, подземные толчки ощущались в Израиле

12 ноября в районе Кипра произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр располагался в 16 км к северо-востоку от Пафоса. Очаг залегал на глубине 25 км.

Слабые подземные толчки ощущались на территории Израиля – как в прибрежных, так и во внутренних районах. В частности, сообщения о слабых подземных толчках поступали из Нагарии, Хайфы, Кармиэля, Афулы, Тель-Авива, Нес-Ционы, Иерусалима и Беэр-Шевы.

Сведений о причиненном ущербе на израильской территории нет.