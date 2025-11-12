В Беэри обнаружили оружие и рации боевиков ХАМАСа в здании детского сада

Более чем через два года после боев 7 октября 2023 года в кибуце Беэри были обнаружены спрятанные автоматы Калашникова (заряженные и в боевой готовности) и рации, которыми пользовались террористы ХАМАСа.

Как сообщили в полиции, о находке заявили гражданские ремонтные бригады, работающие в поселке.

На место прибыли саперы Южного округа полиции, которые провели контролируемое обезвреживание оружия и боеприпасов.

ТЕКСТ ОТЧЕТА ЦАХАЛА ПО БОЯМ В БЕЭРИ 7.10.2023

Следственная группа установила, что ЦАХАЛ провалил свою миссию по защите жителей кибуца Беэри, тогда как мужество самих жителей кибуца и бойцов отряда самообороны кибуца достойны самых высоких оценок, и именно они позволили стабилизировать линию обороны в первые часы боев. Жители кибуца и бойцы отряда самообороны ("китат коненут") сдержали нападающих, не позволив атаке распространиться на остальную часть кибуца.

Потери

В результате нападения на кибуц погиб 101 гражданский, 30 жителей и жительниц кибуца и еще два человека, не являющиеся членами кибуца, были похищены и увезены на территорию сектора Газы. 11 заложников до сих пор удерживаются в плену у террористов.

Бойцы отряда самообороны кибуца мужественно и самоотверженно сражались. В боях погиб 31 сотрудник служб безопасности, в том числе 23 военнослужащих ЦАХАЛа и бойцов "китат коненут", а также восемь сотрудников полиции. Множество гражданских лиц и военнослужащих получили ранения.

В соответствии с результатами расследования, на территорию кибуца проникли около 340 террористов, в том числе примерно 100 боевиков подразделения "Нухба" террористической организации ХАМАС, которые устроили массовые убийства, похищение людей, грабежи и другие чудовищные преступления. По уточненным данным расследования, на территории кибуца были ликвидированы около 100 террористов. Дома кибуца Беэри были сильно повреждены, и процесс их восстановления будет длительным.

Оперативное расследование

Расследование проводили генерал-майор резерва Мики Эдельштейн и члены следственной группы полковник резерва Йоси Турджеман, подполковник резерва доктор Одед Мегидо, подполковник Элихай Бен-Нун, майор резерва Дрор Энгельштейн, капитан резерва Шир Дани и доктор Анат Штерн. Расследование продолжалось около трех месяцев, оно включало в себя сотни часов опросов жителей кибуца Беэри, бойцов отряда самообороны кибуца и сотрудников служб безопасности, действовавших в данном районе в первые дни войны.

В рамках расследования были собраны тысячи информационных материалов, призванных создать максимально точную и ясную картину последовательности событий. В частности, были изучены записи переговоров сотрудников служб безопасности по системам связи, изучены переговоры жителей кибуца (только с их согласия), а также собраны дополнительные сведения, в том числе записи допросов террористов, проведенных в начале войны. Следственная группа собрала также видеозаписи, видеосъемку систем наблюдения и реконструкцию событий на местах. Расследование проводилось с привлечением ШАБАКа и полиции Израиля, сотрудники которых действовали в кибуце.

Комиссия проводила армейское оперативное расследование, основное внимание в котором уделяется последовательности событий, ведению боевых действий и действиям сил безопасности. В рамках расследования были изучены боевые действия в кибуце Беэри, который был одним из десятков центров боевых действий во время внезапного нападения 7 октября. Проникновение тысяч террористов в десятки центров боевых действий одновременно стало основным фактором, осложняющим прибытие сил безопасности к центрам боевых действий. Эта проблема изучается в рамках нескольких расследований, на ней сосредоточено основное расследование действий вооруженных сил в течение "черной субботы", и их результаты будут представлены позднее.

В целях расследования следственная группа разделила кибуц Беэри на четыре района. В каждом районе было проведено тщательное картографирование, и был составлен точный график с момента начала террористической атаки ХАМАСа 7 октября и до момента установления контроля над территорией кибуца и его зачистки от террористов. На каждом из участков были обозначены расположения вооруженных сил на каждом из этапов в течение дней боев, указаны действия военнослужащих и приведены другие ключевые события.

Шесть основных этапов боев в кибуце Беэри

Следственная группа разделила события в кибуце Беэри на шесть основных временных этапов:

1. Начало нападения, перемещение террористов из Газы в кибуц Беэри – с 06:30 до 06:45 в субботу, 7 октября 2023 года.

2. Начало наземной атаки на Беэри – с 06:45 до 09:00 7 октября. На этом этапе первые террористы прорвались на территорию кибуца с двух направлений. Все боевые действия на этом этапе велись бойцами отряда самообороны кибуца ("китат коненут") и жителями кибуца, присоединившимися к сражению.

3. Захват кибуца противником – с 09:30 до 13:30 7 октября. В течение этого этапа бойцы "китат коненут" и жители кибуца Беэри ведут бои и устанавливают линию обороны, чтобы сдержать нападение. Первые силы ЦАХАЛа прибыли в населенный пункт, были атакованы, эвакуировали раненых, покинули территорию кибуца и разместились у въезда в кибуц, где вели бои с террористами, проникшими в район ворот кибуца. Все похищения людей противником были осуществлены до завершения этого этапа. Из-за множества точек боестолкновений и оперативных трудностей передвижения было принято решение назначить высокопоставленного офицера для командования прибывшими в район силами и руководства боевыми действиями.

4. Этап сдерживания противника – с 13:30 до 22:00 7 октября. На этом этапе начинают прибывать более существенные силы подкрепления. В 16:15 в Беэри прибывает резервная пехотная дивизия "А-Базак" (99), которая начинает устанавливать контроль над войсками. Примерно в 18:00 на территории кибуца и в его окрестностях сражаются около 700 военнослужащих ЦАХАЛа и сотрудников служб безопасности. В послеобеденные часы начинается эвакуация жителей.

5. Этап установления оперативного контроля над территорией кибуца – с 22:00 7 октября до 05:00 8 октября. На этом этапе производится эвакуация большинства жителей кибуца, проводится прочесывание большей части территории кибуца. По завершении этого этапа установлен оперативный контроль израильских вооруженных сил над кибуцем Беэри.

6. Прочесывание и завершение зачистки кибуца – с 05:00 до 15:00 8 октября. На этом этапе проводится повторное прочесывание территории кибуца, в нескольких ограниченных местах продолжаются боестолкновения.

Основные выводы: ошибки и провалы

Далее приводятся основные выводы по результатам расследования боевых действий в кибуце Беэри.

а) Пробел между развитием событий и готовностью: ЦАХАЛ не был готов к сценарию масштабного проникновения противника, как это произошло 7 октября, включавшему в себя многочисленные точки прорыва тысяч террористов, атакующих одновременно в десятках мест. Отрабатывался лишь сценарий одиночных и точечных вторжений террористов, именно к такому сценарию были подготовлены вооруженные силы, и только на его основе было определено размещение вооруженных сил. В свете этого в данном районе не было дополнительных боевых резервов, которые можно было бы перебросить к Беэри. Все подкрепления ЦАХАЛа были переброшены в этот сектор, их действия изучаются в рамках общего расследования. Тема подготовки и возможные сценарии развития событий все еще изучаются в рамках общего расследования, по результатам которого будет разработана концепция обороны и разведки.

б) Формирование картины происходящего. ЦАХАЛу было крайне сложно создать ясную и точную картину происходящего в кибуце Беэри вплоть до послеобеденных часов 7 октября, хотя группа экстренного реагирования кибуца ("цевет а-хирум") располагала картиной происходящего по состоянию на утренние часы. В ходе расследования было установлено, что службы безопасности не дали жителям кибуца Беэри достаточных предупреждений о проникновении террористов в первые часы нападения.

в) Начало боев в кибуце – до 13:30 боевые действия внутри кибуца вели только бойцы отряда самообороны ("китат коненут") и жители Беэри. В течение первых семи часов боев жители кибуца сами себя обороняли, именно их действия и сообразительность остановили противника, не позволив ему распространить проникновение на другие части кибуца. Жители продолжали сражаться и после прихода сил Армии обороны Израиля, помогая им и направляя их.

г) Командование и контроль – из-за множества точек нападения и ведения боевых действий и сложности формирования картины происходящего боевые действия в районе кибуца в первые часы характеризовались отсутствием управления войсками, отсутствием координации и согласованности между различными силами и подразделениями. Из-за этого в ряде случаев службы безопасности концентрировались у въезда в кибуц и не вступали в бой. Это произошло по нескольким причинам: подразделения не вступали в бой по решению командира, ожидая выполнения задач по эвакуации жителей Беэри; подразделения, сражавшиеся с террористами под командованием своего командира, покинули кибуц; подразделения, которые вошли на территорию кибуца примерно через час из-за ожидания командира; подразделения и передовые группы были размещены за пределами кибуца в качестве сил прикрытия. Такая несогласованность наблюдалась во многих очагах боев 7 октября, и эта проблема изучается в рамках общего расследования.

Из-за большого количества центров боевых действий и необходимости принятия немедленных решений в каждом из очагов боев был назначен старший командир, чтобы оптимально и скоординированно задействовать находящиеся в районе боевых действий и прибывающие силы, а не полагаться на штатные силы и командование, что заняло бы больше времени.

Решение генерального штаба и командования Южным округом поручить командование сектором бригадному генералу Бараку Хираму, после чего передать под его командование боевые действия в Беэри, оказалось очень значимым для повышения эффективности боевых действий против террористов, обеспечения нужд жителей, прояснения картины происходящего и верного управления боевыми силами. Отмечается, что это решение стало поворотным моментом, в результате которого был восстановлен контроль над кибуцем.

Помимо анализа ошибок и недочетов в задействовании войск следственная группа отметила, что сражения в Беэри включали в себя ряд случаев героизма и высочайшего мужества со стороны вооруженных сил, командиров и служб безопасности, действовавших на территории кибуца, что позволило спасти множество жизней.

д) Действия вооруженных сил в отношении гражданских лиц – были случаи неправильного поведения военнослужащих в отношении мирных жителей, что выражалось в способах обеспечения безопасности эвакуированных людей и обеспечения их основных потребностей военнослужащими.

е) Инцидент с заложниками в доме Песи Коэн (68-летняя жительница кибуца Беэри, погибла, – прим. ред.): следственной группой было установлено, что вооруженные силы действовали согласованно, получая команды от группы управления, состоящей из командиров передовых подразделений ЦАХАЛа, ШАБАКа и ЯМАМа, им предоставлялась разведывательная и авиационная поддержка в режиме реального времени. Следствием было установлено, что в крайне сложных обстоятельствах командиры приняли взвешенные, профессиональные и ответственные решения после того, как переговорные усилия полностью себя исчерпали. Танковый обстрел дома с заложниками был осуществлен профессионально, по совместному решению командиров всех задействованных служб безопасности, после взвешивания и оценки ситуации для оказания давления на террористов и спасения заложников. После того, как террористы заявили о своем намерении покончить с собой, убив заложников, и в доме раздались выстрелы, было принято решение о штурме дома для спасения заложников, и штурм был осуществлен в сложных условиях.

Следователи отметили, что удерживаемые в доме заложники проявили находчивость и приложили немало усилий, чтобы связаться с сотрудниками служб безопасности и дать им направляющую информацию. Следственная группа представила семьям погибших подробную оценку обстоятельств смерти каждого находившегося в здании человека. Следственная группа на основе изучения имеющейся информации установила, что ни один гражданский не пострадал от танковых снарядов, выпущенных по дому – за исключением одного случая возле дома, когда двое гражданских получили осколочные ранения. Следствием было установлено, что большинство заложников были убиты террористами, однако необходимо провести дополнительные проверки для окончательного подтверждения этого вывода. Действия старших командиров в данном инциденте следственная группа характеризует как слаженные и профессиональные с учетом крайне сложной ситуации.